Kognitives Budget So schulen Sie ihren Geist effektiv

Machen Sie Ihr Budget sichtbar. Egal, ob es sich um einen Ausdruck in Visitenkartengröße handelt, der an Ihre Tastatur geklebt ist, um eine Haftnotiz auf Ihrem Schreibtisch oder um ein Bild auf Ihrem Bildschirm – bringen Sie Ihr Budget an einem Ort an, an dem es für Sie ständig sichtbar ist. (Wenn es für andere sichtbar ist, können Sie zum Schutz der Privatsphäre auch allgemeine Begriffe verwenden, etwa „Entwicklung“ anstelle von „Evaluierung von Coding versus UX für zukünftige Kursarbeit“). „Aus den Augen, aus dem Sinn“: Bewahren Sie Ihr Arbeits- und Ihr persönliches Budget überall dort auf, wo Sie es sehen werden.