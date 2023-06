Kognitives Budget So schulen Sie ihren Geist effektiv

Im Laufe des Tages stehen uns die Ressourcen von System 2 nur sehr begrenzt zur Verfügung, so dass wir natürlich so viel Zeit wie möglich mit System 1 verbringen. (Studien zeigen, dass 90 bis 95 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst getroffen werden).

Das Problem ist, dass unser Unterbewusstsein uns oft davon abhält, an das zu denken, was gut für uns ist, und uns dazu bringt, an das zu denken, was nicht gut für uns ist. Da der Zweck des kognitiven Budgets darin besteht, unseren Fokus auf die Dinge zu richten, die uns gut tun, muss es sowohl proaktiv als auch reaktiv sein: proaktiv, indem es die begrenzte Währung des Denkens nach System 2 budgetiert, und reaktiv, indem es auf unser Unterbewusstsein reagiert, das uns allzu oft zu kontraproduktivem Denken verleitet. Die proaktiven und reaktiven Hälften unseres kognitiven Budgets werden durch die Arten des Denkens repräsentiert, die sie anstreben beziehungsweise vermeiden: Reflexion und Grübeln.