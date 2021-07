Gerade eine IHK hat aber den gesetzlichen Auftrag, die Gesamtheit der Unternehmen zu repräsentieren. Vielleicht kann die gerade beschlossene Änderung des IHK-Gesetzes hierfür hilfreich sein. Nun ist nun das Bundeswirtschaftsministerium als Aufsichtsbehörde des DIHK gefragt: In den Gremien sollten anteilig so viele Frauen vertreten sein, wie Mitglied in der jeweiligen Kammer sind, so wie auch schon die Unternehmen proportional zu ihrer Größe vertreten sind. Also: Ein Drittel Frauen in allen Vollversammlungen, ein Drittel Frauen in allen Präsidien! Und an alle alten weißen Männer innerhalb der Institution, die behaupten, dass sie nicht genügend Kandidatinnen finden: Rufen Sie mich an! Gemeinsam finden wir welche.