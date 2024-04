Kommunikation Bedienungsanleitung für Kollegen: Wie man am besten mit mir umgeht

Fangen neue Mitarbeiter in der Kölner Marketingagentur Linn Media an, müssen sie als eine der ersten Amtshandlungen einen Fragebogen ausfüllen. Keine Fragen zum Geburtstort oder dem Lieblingsessen wie bei manch anderen jungen Tech-Unternehmen, sondern zu Präferenzen in der Kommunikation. Die Idee ist eine Art Bedienungsanleitung für die künftigen Kollegen. Geschäftsführerin Linn Marie Wandrowsky nennt das „How to handle me“; auf Deutsch: „Wie man am besten mit mir umgeht“.