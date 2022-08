Komplizierte Nachfolge „Patriarchen fürchten den Tag, an dem sie nicht mehr ins Büro gehen“

Wie finden Sie als Berater heraus, ob ein Nachfolger ins Unternehmen passt?

Sie müssen das Umfeld, in das ein Nachfolger stoßen soll, genau verstehen: Wie ist die Kultur des Unternehmens? Wer entscheidet hier was? Wie tickt der Inhaber oder die Familie? Und dann überlegen Sie, was für eine Persönlichkeit in so einem Umfeld Erfolg haben kann. Im Endeffekt suchen Sie Persönlichkeiten und keine Lebensläufe. Ich selbst war zehn Jahre lang der erste familienfremde Manager einer 100 Jahre alten Firma, an der die zweite, dritte und vierte Generation der Familie beteiligt waren. Für mich war eine der wichtigsten Regeln, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen, aber mir nicht alles gefallen zu lassen. Bei manchen Eigenheiten im Unternehmen habe ich mir gesagt: Das wurde schon immer so gemacht, dann mache ich das auch so. Bei anderen aber musste ich gegen die Widerstände der Inhaber kämpfen, um meine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren und um nicht der Befehlsempfänger der Familie zu sein. Gute Nachfolger sind umgängliche Menschen, die über soziale Intelligenz und ein gesundes Selbstvertrauen verfügen, ohne das Selbstvertrauen ständig zur Schau zu stellen.