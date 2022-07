Konzentrationsforscher „Für bessere Konzentration gibt es einfache und schnelle Dinge“

Keine gute Nachricht.

Das Technik-Rad lässt sich natürlich nicht zurückdrehen, und das wollen die meisten ja aus gutem Grund auch nicht. Der technische Fortschritt hat uns so viele Möglichkeiten gebracht. Wir sollten nur bewusst damit umgehen. In Studien hat es sich als hilfreich erwiesen, ein „Bitte nicht Stören“-Schild für ein, zwei Stunden am Tag an den Arbeitsplatz zu hängen. Das lässt sich auch in die digitale Welt übertragen. Messengerdienste ermöglichen einen entsprechenden Status. Mails lassen sich abschalten. Manche Unternehmen fördern diese Zeitfenster aktiv, in denen sich Mitarbeiter aus der Kommunikation herausnehmen. Einige führen sogar ruhige Stunden ein, also festgelegte Zeitfenster, in denen nur das nötigste kommuniziert wird. Wir sollten digitale Medien nicht verteufeln, genauso wenig allerdings die analogen als gestrig belächeln. Beide trainieren unterschiedliche Fähigkeiten. Gedruckte Texte fördern die Konzentration, und eine optisch starre Seite bleibt besser im Gedächtnis.