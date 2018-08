Kooperation statt Ellenbogen Wenn Kollegen sich helfen, hat das Unternehmen mehr Erfolg

Der Startschuss für eine tiefgreifende Veränderung kam mit einer Reziprozitätsanalyse, die König bei einer Unternehmensberatung in Auftrag gab. Dabei wird mit einem mathematischen Verfahren gemessen, welchen Grad an Kooperationsverhalten Menschen in einem Team oder auch in einem ganzen Unternehmen an den Tag legen. Thomas Kottmann und Kurt Smit haben hierfür ein System entwickelt, das auf der Kooperationstheorie des amerikanischen Psychologen Adam Grant beruht, wonach mehr Zusammenarbeit zu mehr Erfolg führt.