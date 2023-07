Kosten für Meetings Würden Sie das Meeting auch planen, wenn Sie wüssten, wie viel es Ihr Unternehmen kostet?

Laut einer Studie des Berliner Thinktanks „Next Work Innovation“ zum Thema „Arbeitsunterbrechungen“ verbringen Wissensarbeiter anderthalb Tage pro Arbeitswoche in Meetings – und ein Drittel davon, also vier Stunden, ist nach Angaben der Befragten überflüssig. Laut einer Studie von Steven G. Rogelberg, Professor an der University of North Carolina und einem der führenden Meeting-Wissenschaftler, verschwenden unwichtige Meetings in großen Organisationen jährlich etwa 100 Millionen Dollar; 50 Prozent der Zeit, die für Sitzungen draufgehen, ist unproduktiv.