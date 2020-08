KPMG-Studie Corona hat die Sicht von CEOs radikal verändert

Interessant ist auch die völlig zwiespältige Wahrnehmung der CEOs auf die Krise als ganzes und ihr eigenes Unternehmen. So viele Sorgen sie sich um Gesellschaft und Volkswirtschaft machen, so optimistisch sind die meisten, was den eigenen Konzern angeht. Anfang 2020 waren davon 84 Prozent überzeugt, dass ihr Unternehmen wachsen werden, im Juli und August noch 67 Prozent. Gleichzeitig glauben mit heutigem Wissen aber nur noch 45 statt zuvor 74 Prozent (minus 29 Prozentpunkte) an eine positive Entwicklung in ihrem Land, 32 statt zuvor 64 Prozent (minus 32 Prozentpunkte) der Weltwirtschaft. Und selbst für die eigene Branche sind die CEOs noch pessimistischer als für ihr Unternehmen: 55 Prozent halten die Aussichten für gut, zuvor waren es 78 Prozent.