Erfreulich: Die Grundstimmung der Topmanager ist durchaus optimistisch. 95 Prozent der deutschen Konzernchefs sehen die Wachstumsaussichten ihres Unternehmens in den kommenden drei Jahren prinzipiell positiv, wenn auch auf eher bescheidenem Niveau: Sowohl weltweit als auch in Deutschland geht über die Hälfte der Konzernlenker davon aus, in den kommenden drei Jahren jeweils höchstens um zwei Prozent zu wachsen.