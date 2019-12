Kraftfahrt-Bundesamt KBA benennt neuen Präsidenten

Diplomingenieur Richard Damm, bisher im Bundesverkehrsministeriums (BMVI) zuständig für Fahrzeuge im Straßenverkehr, wird neuer Präsident des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg. Der bisherige KBA-Chef Ekhard Zinke geht zum 31. Januar 2020 in den Ruhestand. Das Kabinett habe der Berufung Damms am heutigen Mittwoch zugestimmt, bestätigte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums der WirtschaftsWoche. Zu Damms bisherigen Aufgaben im BMVI gehörten Genehmigungsprozesse, Qualitätssicherung, Marktüberwachung und Sanktionen.