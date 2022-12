Krieg, Pandemie, Lieferketten Der nette Chef wird zum Auslaufmodell

So entsteht eine Gemengelage, die in der Befragung jedes dritte Unternehmen als „sehr existenziell“ bezeichnet. Vor allem die Geschäftsführer (44 Prozent) sind deutlich besorgter als die Teamleiter (24 Prozent). 38 Prozent haben das Gefühl, von den Ereignissen überrollt zu werden. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den unteren Ebenen sind verunsichert – mehr als 60 Prozent der Führungskräfte gaben dies für ihre Teams an. In einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung bemerkten im vergangenen Jahr fast die Hälfte der Führungskräfte, dass sie ihre Mitarbeiter in der Krise nicht so sehr unterstützen können, wie sie das gerne tun würden.