Kritik an AfD-Oberbürgermeister „Das ist mehr als grober Managementunfug“

Der AfD-Kandidat Tim Lochner hat die Oberbürgermeisterwahl in der sächsischen Stadt Pirna gewonnen. Er kündigte an, er werde versuchen, die Mitarbeiter im Rathaus „möglichst einzeln kennenzulernen – und auf Loyalität prüfen“. Tobias Bergmann (SPD), Oberbürgermeister von Neumünster, postete daraufhin in verschiedenen sozialen Netzwerken: „Alle Mitarbeiter*innen im Rathaus von Pirna, die diese Loyalitätsprüfung nicht bestehen, sind bei der Stadt Neumünster willkommen.“ Bergmann ist gebürtiger Münchener, hat aber auch eine Beziehung zu Pirna. In den 1990ern studierte er in Dresden, seine WG war zehn Kilometer von Pirna entfernt.