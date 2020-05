Kündigung So finden Arbeitgeber und Mitarbeiter nach der Krise wieder zusammen

Mancherorts handelt es sich dabei allerdings um einen Abschied auf Zeit, erklärt Jan Tibor Lelley. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Frankfurter Kanzlei Buse Heberer Fromm beobachtet seit einigen Wochen einen Trend, den er auch in anderen Branchen für denkbar hält. Arbeitgeber und Arbeitnehmer würden sich auf einen Aufhebungsvertrag einigen, in dem sie ein festes Datum für den Wiedereinstieg vereinbaren. "Das ist ein Risiko“, sagt Lelley, "aber je nach dem wie wertvoll ein Mitarbeiter ist, gehen Unternehmen dieses Wagnis ein." Denn für die Gäste ist häufig ausschlaggebend, wer an der Bar mit ihnen plaudert und wessen persönliche Note das Essen trägt. "Das Personal ist in der Gastronomie schon Teil des Produkts", sagt Lelley. Ein Austausch nach der Krise könnte die Kundschaft vergraulen.



Aber auch in anderen Branchen gäbe es solche Lösungen schon. Nämlich überall dort, wo "Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit pragmatischen Lösungen auf dem kurzen Dienstweg einen Ausweg aus der Krise suchen", sagt Lelley. Das treffe beispielsweise auf die Start-up-Branche zu. Sobald viele Abteilungen und Instanzen mitsprechen würden, seien eher traditionelle Maßnahmen wie Kurzarbeit, betriebsbedingte Kündigungen oder Aufhebungsverträge ohne Wiedereinstellungsklausel zu erwarten.