Künstliche Intelligenz „Deutsche Manager tun sich schwer damit, Dinge einfach mal zu machen“

WirtschaftsWoche: Herr Erlebach, in Ihrer Studie schreiben Sie, dass sich „nur jedes zweite Unternehmen in Deutschland aktiv mit KI beschäftigt“. Müssten Sie nicht eher schreiben, dass sich bereits die Hälfte der deutschen Unternehmen mit KI beschäftigt?

Jörg Erlebach: Wenn wir das Ergebnis der Studie positiv sehen wollen, befinden wir uns tatsächlich in recht guter Gesellschaft, was den tatsächlichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen angeht: Die USA, Frankreich, Schweiz und Österreich liegen allesamt beinahe gleichauf mit Deutschland. Allerdings steht Deutschland mit den Voraussetzungen als große Industrienation bei KI an der Pole-Position. Aus dieser extrem guten Startposition müssen wir eigentlich mehr machen.