Künstliche Intelligenz Ist KI-Manager wirklich der „neue, heiße Job“?

Head of AI, das klingt klingt nach Zukunft. Nach Innovation. In anderen Firmen heißt Janus' Stelle Chief AI Director. Und das entsprechende Akronym, CAIO, ist in der Managementwelt obendrein noch nicht vergriffen. In den USA gilt der CAIO als Managementjob der Zukunft. Die New York Times fragte kürzlich: „Der angesagteste Job in Amerikas Unternehmenswelt?“ Und für das Portal Bloomberg ist der KI-Manager bereits der „heiße, neue Job, der mehr als eine Million Dollar einbringt“. Diese Begeisterung schwappt nun nach Deutschland über. Auf der Karriereplattform LinkedIn finden sich bereits zahlreiche CAIOs, Heads of AI oder KI-Manager, die bei deutschen Firmen arbeiten: beim Pharmakonzern Merck und bei der Deutschen Bahn, bei Vodafone und der Ergo Group, bei Autobauer Porsche und DHL. Mit dem AI Act bringt die EU ein großes Regelwerk zum Einsatz der Technologie auf den Weg. Und während die Politiker, bedrängt von allerlei Lobbyisten, deren Chancen und Risiken ausloteten, stellten sich auch viele Unternehmenslenker die grundsätzliche Frage: Was bringt KI in unserem Business? Und wie überzeugen wir die Belegschaft davon?