Künstliche Intelligenz „Deutsche Manager tun sich schwer damit, Dinge einfach mal zu machen“

Welche?

Zum Beispiel Navigationsgeräte, die zu der Zeit in Deutschland entwickelt wurden. Wenn so ein Navi über Staudaten und intelligente Routenführung verfügt, ist es ein im hohen Maße selbstlernendes System.



Diese Navis sind in den Fahrzeugen der Autobauer eingebaut – große Konzerne mit viel Eigenkapital. Dass KI hier etablierter ist, erscheint logisch. Wie ist es bei traditionsreichen Firmen im deutschen Mittelstand?

Man darf sich unter deutschen Mittelständlern nicht nur Familienbetriebe vorstellen, die auf dem Land in einer kleinen Halle gemeinsam mit dem halben Dorf ihre Produkte herstellen. Vielmehr tüfteln viele Mittelständler an automatisierten, hochmodernen Lösungen. Meinem Eindruck nach sogar stärker als so mancher Großkonzern, der am Konferenztisch Budgets für Forschung und Entwicklung in Tabellen hin- und herschiebt.