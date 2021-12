Kultur bei SpaceX und Tesla Elon Musk, das gefährliche Vorbild

Seine Position ist prädestiniert dafür. Und heikel. Denn Musks wirtschaftlicher Erfolg, sein Mut technologische Durchbrüche zu suchen, wo andere jahrzehntelang gescheitert sind, macht ihn ohne weiteres Zutun zur Orientierungsmarke. Seine Bewunderer, von denen es weltweit Millionen gibt, versuchen sein Erfolgsgeheimnis zu entschlüsseln, ahmen ihn nach, mit all seinen Wesenszügen. Musk brüllt seine Mitarbeiter an, klingelt sie mitten in der Nacht aus dem Bett und ruft sie in die Fabrik? Dann muss es wohl so sein, wenn man so erfolgreich sein will. Musk pflegt einen ausgeprägten Männlichkeitskult, feuert seine Manager zu Leistung an, indem er den Wettbewerb mit anderen zu einem gnadenlosen Existenzkampf stilisiert? Offenbar ist diese Taktik zielführender als alle netteren Alternativen. Und wenn dabei Frauen unter die Räder kommen? Dann ist das vielleicht der unschöne Preis, der für den Siegeszug der Technologie zu entrichten ist.