Kultur bei SpaceX und Tesla Elon Musks Führungsstil: Rückschlag für die Managementkultur

Denn auf diese Weise wird Musk zwar als spektakulär erfolgreicher Unternehmer in die Geschichte eingehen, so wie einst Thomas Edison, John D. Rockefeller oder Alfred Krupp. Eine Vorbildfigur vom Typus Robert Bosch aber, auf die Menschen noch lange nach ihrem Ableben auch in ethischen Fragen Bezug nehmen, wird er so nicht.



Mehr zum Thema: Sich bei Tesla in Grünheide zu bewerben, klingt nach einem guten Plan, handelt es sich doch um den vielleicht modernsten Autobauer der Welt. Doch was Menschen berichten, die sich schon beworben haben, schreckt ab – Chaotische Prozesse, arrogante Tesla-Personaler, schlechte Gehälter.



