Langfristig im Geschäft Die fünf Erfolgs-Prinzipien dauerhaft erfolgreicher Unternehmen

Wenn sich einer mit den Gründen dafür auskennt, warum das eine Unternehmen eine Ära prägt, 100 Jahre oder gar älter wird und dabei erfolgreicher ist als seine Wettbewerber, dann ist das Stadler.



Der Wissenschaftler ist schließlich so tief wie kaum ein anderer eingetaucht in die Frage, was es braucht, um als Unternehmen langfristig Erfolg zu haben.



Sehr langfristig – gemeinsam mit dem Berater Philip Wältermann hat er in einer viel beachteten, aufwändigen Studie sogenannte „Jahrhundert-Unternehmen“ identifiziert und genau unter die Lupe genommen.