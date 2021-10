Langfristig im Geschäft Die fünf Erfolgs-Prinzipien dauerhaft erfolgreicher Unternehmen

Immer wichtiger werde es zudem für Unternehmen, für den Geschäftserfolg auch die Kundensicht einzuholen. Da habe sich gerade in den vergangenen zehn, 15 Jahren vieles massiv verändert. „Selbst Unternehmen, die früher nicht direkt mit Endkunden in Kontakt kamen, sind heute in einer neuen Situation“, sagt Stadler, „durch das Internet of Things stehen auch sie nun in ständigem Austausch mit den Kunden, die Daten sorgen für permanente Rückmeldungen.“ Vorausschauende Unternehmen nutzten diese etwa, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.



Paradebeispiel und Vorbild in der Disziplin, den Kundenwillen ins Zentrum zu rücken, ist für viele der Onlineriese Amazon. Dennoch gefiel sich Gründer Jeff Bezos als ständiger Mahner. Bei einer Mitarbeiterversammlung sagte Bezos gar, er prophezeie, Amazon werde eines Tages scheitern: „Amazon wird bankrott gehen. Wenn ihr euch große Unternehmen anschaut, so haben sie Lebensspannen von 30 Jahren, nicht von 100 Jahren.“