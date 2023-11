Lego „Das Management war zu sehr von sich selbst überzeugt“

WirtschaftsWoche: Herr Andersen, Sie hatten als Autor von „Die Lego-Story“ einen angeblich einzigartigen Zugang in die Archive und Geheimnisse der Weltmarke Lego. Was war die eine faszinierende Erkenntnis, die neu für Sie war?

Jens Andersen: Wahrscheinlich der religiöse und kulturelle Hintergrund. Von Anfang an, also 1932, 1933, gab es eine enge Verbindung zwischen dem Unternehmen und den Menschen in Billund. Die Mitglieder der Gründerfamilie Kristiansen waren sehr religiös, und das galt auch für die meisten Menschen in Billund und Umgebung. Es ist unmöglich, die Gründung, die Konsolidierung und das Wachstum Legos – sowohl des Spielzeugs als auch der Marke – ohne diesen verbreiteten festen Glauben an Gott zu verstehen.