Lehren aus der Antike „Vor zu viel Platon kann ich nur warnen“

Aber wie kommen Sie darauf, dass das mehr als ein Hobby sein sollte? Was haben antike Philosophen mit modernem Management zu tun?

Der Ansatzpunkt der Philosophie ist es, Dinge zu hinterfragen, die wir normalerweise einfach als gegeben annehmen. Genau das ist die Aufgabe eines Management-Beraters. Also kann man auch umgekehrt die Frage stellen, was man als Manager von den Philosophen lernen kann. So hat etwa unsere heutige Art der Rationalität ihre Wurzeln in der Denkschule der Platoniker. Seither sind wir alle „Objektivisten“, also davon überzeugt, dass es auf jede Frage eine rein logische, objektive Antwort gibt. Wer aber auch die Sophisten mit ihrem Denken vom Menschen kennt, der kommt einfach ins Grübeln. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, das war deren Ansatzpunkt. Auch wenn man diesen radikalen Subjektivismus nicht in aller Konsequenz teilen muss, es öffnet einem schlicht die Augen, die Dinge auch mal aus dieser Warte zu betrachten. Vor zu viel Platon im Sinne der einseitigen Fixierung auf das vermeintlich Objektive kann ich seither nur warnen!