Lese-Rechtschreib-Störung im Job Wieso Menschen mit Legasthenie besonders gute Führungskräfte sein können

Was können Betroffenen sonst tun, um im Bewerbungsverfahren keine Nachteile zu haben?

Bei einer Lese-Rechtschreib-Störung kann man auch einen Nachteilsausgleich beantragen, da es eine medizinische Diagnose ist, die mit einer anerkannten Behinderung gleichzusetzen ist. Menschen mit der Diagnose haben einen Rechtsanspruch auf einen Ausgleich, so steht es auch im Grundgesetz: Niemand darf wegen einer Behinderung diskriminiert werden. Statt einer schriftlichen Prüfung könnte so zum Beispiel eine mündliche Prüfung erfolgen. Oder es dürfen während der Prüfung zusätzliche Hilfsmittel genutzt werden.