Lese-Rechtschreib-Störung im Job Wieso Menschen mit Legasthenie besonders gute Führungskräfte sein können

Sollen die Betroffenen denn ihre Schwäche im beruflichen Kontext offen ansprechen?

Das kommt immer auf den Beruf an. In vielen Berufen hat es oft keine Relevanz. Insofern beeinflusst es dort die Menschen auch gar nicht. In Berufen, in denen Lesen und Schreiben eine höhere Priorität haben, sollten sie technische Hilfsmittel – beispielsweise eine Vorlese-Software – nutzen. Die Schwäche wird so kompensiert. Sollten dann Kollegen fragen, warum man solche Programme nutzt, sollte es offen angesprochen werden. Diese Programme sind ja nicht nur für Menschen mit Legasthenie entwickelt worden. Sie sollen allgemein das Leben vereinfachen.