LinkedIn-Ranking Die größten Influencer unter den Dax-CEOs

Auf Anfrage nennen die Manager ganz unterschiedliche Gründe für ihre Aktivität auf der Plattform. SAP-Chef Christian Klein hat zwar schon vor Corona die sozialen Medien bespielt, doch sie hätten für ihn noch einmal an Bedeutung gewonnen. Er könne sich dort zu wichtigen Themen informieren und austauschen und „gleichzeitig nah an unseren Kunden, Partnern und Kollegen auf der ganzen Welt sein“. Klein betont: „Gerade in einer Zeit, die stark durch räumliche Distanz geprägt ist, ist das ein großer Vorteil." Stefan Oschmann, Chef von Merck, schlägt in eine ähnliche Kerbe: Er schätze an LinkedIn den diversen Austausch mit Führungskräften, Gründern, Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Berufseinsteigern. „Diese Debatten liefern wertvolle Denkanstöße, vor allem jetzt in der Pandemie“, sagt Oschmann.