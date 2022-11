LinkedIn-Umfrage Lassen Arbeitgeber jetzt ihre Mitarbeiter im Stich?

Die Sparmaßnahmen sind allerdings genau das Gegenteil von dem, was sich Arbeitnehmer wünschen. Ihnen ist angesichts der Inflationsrate von über zehn Prozent und der unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage vor allem an finanzieller Unterstützung gelegen, einem Inflationsausgleich etwa. Dieses Verlangen ist den Führungskräften durchaus bewusst. In Deutschland befürchten 73 Prozent von ihnen, dass sich Einsparungen negativ auf die Motivation der Mitarbeiter auswirken könnten. Nimmt das Führungspersonal also wissentlich in Kauf, dass Kolleginnen und Kollegen abwandern?