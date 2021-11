Liqui-Moly-Chef Ernst Prost „Ich liebe meinen Sohn zu sehr, um ihn in diese Mühle zu zwingen“

Prost gefällt sich in der Rolle des unbequemen Mahners. So war für ihn klar, dass er im Zuge der Coronakrise selbst kräftig mit anpackte, um sein Unternehmen auf Kurs zu halten. Rund um die Uhr war Prost damals, Mitte 2020, am Telefon. Morgens sprach er mit Autowerkstätten in China, abends mit denen an der US-amerikanischen Westküste ­– all das, um zu verhindern, dass noch mehr Umsätze wegbrechen.