Low-Performer „Mitarbeiter schulden nur eine Durchschnittsleistung“

Stutzig wurde der Vorgesetzte des Vertrieblers erst, als ein Blitzerfoto der Polizei in der Firma ankam. Es zeigte den Vertreter eines Medikamentenanbieters, der 20 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren war. Und zwar am Königssee in Bayern. Eigentlich aber war abgesprochen, dass er an dem Tag mit dem Dienstwagen in Norddeutschland in seinem Vertriebsgebiet Apotheken besuchen sollte. Schon länger war der Vorgesetzte mit den Verkaufszahlen dieses Mannes unzufrieden, das Polizeiprotokoll führte ihn auf die richtige Spur.