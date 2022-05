Will man die Kultur in einem Unternehmen beschreiben, so sind Werte unbestritten ein wichtiger Faktor. Genauso wie Management by objectives oder Management by exceptions hat sich auch das Management by values in der betriebswirtschaftlichen Lehre und längst auch in der Praxis etabliert. Wer sich aber die Mühe macht, sich mit einem so vielschichtigen Führungsansatz zu beschäftigen, der sollte schon etwas Hirnschmalz in die Analyse der Werte stecken.