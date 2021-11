Das, so hat man es auch mir beigebracht, dürfen sich Chefs nicht vor der Belegschaft erlauben. Was sollen die denn denken? Ich sage es Ihnen: Sie sollen denken, dass ich ein Mensch bin, der unter Druck steht und gerade ein Ventil braucht. Ein Mensch, der auch mal etwas persönlich nimmt und nicht wie ein Roboter seinen Dienst macht. Jemand, der gerne ein offenes Ohr für andere hat, ab und an aber auch seine eigenen Sorgen mitteilen muss, um gesund zu bleiben.