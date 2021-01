Wie lässt sich das ändern? In Spanien haben Väter seit Anfang des Jahres genauso wie Mütter einen Anspruch auf 16 Wochen Elternzeit – bei vollem Lohnausgleich. Norwegen hat ein ähnliches Modell. Die Erfahrung mit solchen Gesetzen zeigt: Männer nehmen die Elternzeit, auf die sie explizit einen bezahlten Anspruch haben, der sonst verfällt – in Deutschland sind das meist zwei Monate. Mehr trauen Männer sich auch deshalb nicht zu, weil ihre Arbeitgeber sie zu wenig ermutigen.



Wir brauchen also nicht nur mehr gesetzgeberische Anreize, sondern auch Unternehmen, die tun, was sie predigen. Vor allem sind neue Vorbilder gefragt: Männer in Führungspositionen, die offen aussprechen, dass sie als „Versorger“ in den eigenen Geschlechtsnormen feststecken.



Mehr zum Thema: Die Frauenquote für Vorstände ist eine gute Sache. Und als Quotenfrau nun aufzusteigen, ist es auch. Denn: Wir brauchen ein neues Narrativ für Gleichstellung.