Als ich im Jahr 2005 mein BWL-Studium begann, war Management by objectives, also die Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch finanzielle Zielvorgaben, bereits kalter Kaffee. Zumindest in der Lehre. Wir haben die Konzepte zwar kennengelernt, unsere Dozenten haben uns aber bereits über die damit verbundenen Nachteile aufgeklärt.



Schade nur, dass ihnen offenbar nicht alle so aufmerksam zugehört haben: Denn über die Zeit schwappte der kalte Kaffee doch noch in die Vorstandsetagen deutscher Unternehmen. Auf die ohnehin schon nicht ganz so gute Idee, über finanzielle Ziele zu führen, folgten viele weitere zu mehr oder weniger gut messbaren Zielen. Es kamen Zielvorgaben für die Dauer von Projekten oder Krankenstände hinzu, die mit einem gewissen Prozentsatz in die Bewertung einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einflossen.