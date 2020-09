Machtwechsel bei Siemens Zwei lahme Enten

Am 1. Oktober übergibt Joe Kaeser bei Siemens die Geschäfte an seinen Nachfolger Roland Busch und geht, wie es sprichwörtlich gerne heißt, niemals so ganz. In diesem Falle trifft das auch formaljuristisch zu, noch bis ins nächste Frühjahr soll Kaeser Vorstandsvorsitzender bleiben.