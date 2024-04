Management 12,74 Millionen Euro: Mercedes-Chef Ola Källenius ist der Top-Verdiener unter den Dax-Chefs

Wie die Analyse außerdem zeigt, kommen Wechsel an der Spitze die Unternehmen am teuersten zu stehen. Dank Abfindungen – oder der Auszahlung der Gehälter für die restliche Vertragslaufzeit – übertreffen die Zahlungen an die Ex-Manager oft die Saläre ihrer Nachfolger. Für Herbert Diess, der im Sommer 2022 als VW-Chef zurückgetreten war, standen 2023 noch 12,81 Millionen Euro zu Buche – fast eine Million mehr als in seinem letzten aktiven Jahr und gut drei Millionen mehr als für Blume. Auch der neue Bayer-Vorstandschef Bill Anderson kam trotz einer Antrittsprämie von 3,8 Millionen Euro auf weniger Geld als sein Vorgänger Werner Baumann.