Management Das Einigeln in politischen Büroblasen ist gefährlich fürs Geschäft

Das grundsätzliche Verhältnis zwischen konservativen und demokratischen Wählern in Führungsetagen ist laut der Autorin zwischen 2008 und 2016 von 63:37 auf 75:25 Prozent gestiegen, mit leichtem Rückgang nach der Trump-Wahl. Den Grad der Partei-Übereinstimmung innerhalb eines Vorstands machen die Verfasser der Studie an der Wahrscheinlichkeit fest, mit der zwei zufällig gezogene Personen aus demselben Team die gleiche Einstellung haben. Diese Wahrscheinlichkeit ist zwischen 2008, als Barack Obama zum US-Präsident gewählt wurde, und 2020, als Joe Biden gegen Obamas Nachfolger Trump gewann, um fast acht Prozent gestiegen. Nach der Wahl Trumps 2016 beobachteten die Wissenschaftlerinnen einen besonders deutlichen Schub. Der Wert liegt nun bei 65 Prozent. In fast zwei Drittel der Fälle ergibt die zufällige Ziehung von zwei Vorständen desselben Unternehmens also eine politische Übereinstimmung.



Kempf hat sich auch mit der geografischen Teilung des Landes beschäftigt, die grob so aussieht: In den Staaten an der Ost- und Westküste dominieren Demokraten, im Inneren der USA die Republikaner. Die wachsende Polarisierung unter den Managern erklärt das jedoch nicht, verglichen mit der jeweiligen lokalen Bevölkerung stieg die Polarisierung bei den Unternehmenslenkern im Untersuchungszeitraum doppelt so schnell.