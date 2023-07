Management „Du bist zwar der Chef. Lass es aber bitte nicht so raushängen...“

Diese Begebenheit vermittelt eine wichtige Botschaft über die Idee, auf Augenhöhe zu führen, was mittlerweile ein beliebtes Schlagwort in den Führungsleitlinien vieler Unternehmen ist. Leider entpuppt sich diese Vorgabe regelmäßig als Luftnummer. Denn gemeint ist eigentlich folgendes: Die Vorgesetzten sollen die Menschen in ihrem Bereich mit Respekt und Wertschätzung behandeln, nicht zu viel reinreden. Plakativ: „Du bist zwar der Chef. Lass es aber bitte nicht so raushängen…“