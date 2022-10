Management „Führen durch Vorbild funktioniert nicht“

Reinhard Sprenger gilt als einer der erfahrensten Managementexperten im deutschsprachigen Raum, berät seit Jahrzehnten Führungskräfte und ist vor allem durch Bücher wie „Mythos Motivation“ oder „Radikal führen“ bekannt geworden. In seinem neuen Buch „Elternjahre“ widmet sich der vierfache Vater dem Thema Kindererziehung. In seinen Führungskräfteseminaren habe er in den vergangenen 30 Jahren häufig gehört, dass die Managerinnen und Manager dieser Nation nicht an ihren Mitarbeitern scheitern, sondern an der pubertierenden Tochter oder den Wutanfällen des Sohnemanns. Diese Erzählungen haben Sprenger veranlasst, sich während der Coronapandemie in ein neues Genre zu wagen, das dennoch Rückschlüsse auf das Arbeitsleben zu lässt. „Elternjahre“ wird von der Deutschen Verlags-Anstalt herausgegeben und kostet 25 Euro.