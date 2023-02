Management So gelingt der Perspektivwechsel

An diesem Punkt stellt sich die Frage nach der Henne und dem Ei: Ein qualitativ hochwertiger Perspektivwechsel kann ein gewisses Maß an psychologischer Sicherheit erfordern, wenn beide Parteien mitteilen sollen, was sie über ein Problem denken und fühlen. Gleichzeitig macht es die Überzeugung, dass jemand neugierig auf ihre Perspektive ist, einfacher, Informationen offen und ehrlich zu teilen.