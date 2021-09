Management Summary Die fünf wichtigsten Wirtschafts-Trends der Woche

Trend 2: Zu den Sternen aufschauen

In dieser Woche sind die ersten Weltraumtouristen an Bord einer SpaceX-Rakete von Elon Musk ins Weltall geflogen. Und zwar ganz ohne professionelle Astronauten als Begleitung. Ihre Kapsel fliegt per Autopilot und kann im Notfall von der Erde aus ferngesteuert werden. Dass Kritik an dem Unternehmen nicht ausbleibt, war zu erwarten. Geldverschwendung! Klimafrevel! So ungefähr ließen sich die Vorwürfe zusammenfassen. Nur: Braucht es nicht oft erst einmal scheinbar spinnerte Aktionen, um die Menschheit voranzubringen? Wer weiß, welche neuen Erfindungen diese Investitionen in den Weltraumtourismus uns noch bescheren werden.

Call to action: „Wir liegen alle in der Gosse, aber einige von uns betrachten die Sterne“, wusste schon Oscar Wilde. Betrachten auch Sie die Sterne. Oder investieren Sie in Space-Aktien.