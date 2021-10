Management Summary Die fünf wichtigsten Wirtschafts-Trends der Woche

Trend 3: Die Wunderbatterie fürs E-Auto

Die Entwicklungen in der Autoindustrie überschlagen sich, und Tesla liegt in manchem Belang vorne. In dessen chinesischem Werk in Shanghai werden jetzt Teslas produziert, die über Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) verfügen, in denen weder das rare Kobalt noch Nickel verwendet werden. Das Besondere daran ist auch die Lebensdauer der Batterie: Sie bringt es auf 5000 bis 10.000 Ladezyklen, während herkömmliche Zellen meist auf maximal 3000 kommen. Der Einsatz von LFPs bringt den Autoherstellern, die sie verwenden, also Vorteile, wie Stefan Hajek und Martin Seiwert in einem Beitrag erklären.

Call to action: Wenn Sie in Autobauer investieren, achten Sie darauf, wer LFPs schon nutzt. Nicht nur Tesla tut es, auch Volkswagen beispielsweise.