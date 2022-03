Manager bewundern Selenskyj „Große Krisen sind Booster für das Charisma“

Falls Manager unbedingt etwas vom Auftreten von Selenskyj lernen wollen, so vielleicht das: Bilder zeigten zuletzt, dass Putin in Gesprächen mit seinen Beratern und Ministern mehrere Meter von ihnen entfernt saß. Ausschnitte von Beratungen des Sicherheitsrates, in denen selbst ranghohe Politiker eher wie eingeschüchterte Schuljungen wirkten, gaben zuletzt skurrile Einblicke in die Arbeit des Regierungsapparats. „Selenskyj hingegen zeigt sich auf den Straßen Kiews, ist auf Bildern mit seinen Soldaten beim Tee oder Arm in Arm mit seinem Minister zu sehen“, so Rose. „Sicherlich wird auch ein Manager, der sich mit dem Team auf Augenhöhe befindet, charismatischer wahrgenommen.“ Denn wer signalisiere, dass er für das große Ganze eintritt und Teil einer Gruppe ist, wird nahbarer.



Mehr zum Thema: Die IT-Fachleute eines Münchener IT-Dienstleisters in Charkiw glaubten nicht an Krieg. Dann war die Ausreise plötzlich unmöglich. Der Geschäftsführer berichtet, wie er seinen Leuten nun aus der Ferne hilft.