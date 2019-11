Managergesundheit „Für Hokuspokus-Medizin ist die Tür weit geöffnet“

„Ich verstehe, dass Menschen mit chronischen Beschwerden nach dem Strohhalm greifen“, sagt Diehm. „So lässt sich auch erklären, dass viele Führungskräfte schon Globuli genommen haben sowie an deren Wirksamkeit glauben.“ Auch Neugierde auf alternative Behandlungen kann er nachvollziehen. Doch dieser weitverbreitete feste Glaube an medizinische Methoden, für die es keine wissenschaftlichen Erklärungen gibt, sei bedenklich.



Warum ausgerechnet viele Führungskräfte so irrlichtern? Zum einen, so erklärt Diehm: „Bei vielen Menschen gibt es ein Grundmissverständnis. Sie gehen zum Arzt und glauben, das wird sie heilen. Wenn das dann nicht auf Anhieb funktioniert, taugt in ihren Augen auch die Schulmedizin nichts.“ Zum anderen sorgen die Ärzte selbst für ein Misstrauen in die klassische Medizin. Es gebe zu viele unnötige Eingriffe wie Herzkatheder oder Schulteroperationen. Und die Ärzte erläuterten zu wenig, warum sie wie vorgehen und redeten Fachchinesisch, so Diehms Kritik.