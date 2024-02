Mark Zuckerberg Wenn das Hobby des Chefs zum Problem wird

In Deutschland sei ein Verweis auf private Aktivitäten in Risikoberichten von Unternehmen allerdings sehr ungewöhnlich, sagt Baeck. Denn die Regularien bezüglich der Warnung an Investoren sind hier längst nicht so streng wie in den USA – und mögliche finanzielle Strafen bei Verstößen längst nicht so hoch. Davon abgesehen seien deutsche Unternehmen auch intern sehr zurückhaltend, wenn es um die Privatsphäre von Führungskräften geht. „Bei uns wird Geschäftliches und Privates sehr strikt getrennt“, so Baeck. Gerade in großen Konzernen bestehe die Sorge, sonst zu tief in die Privatsphäre einzudringen – und damit möglicherweise gegen Governance- und Compliance-Regeln zu verstoßen.