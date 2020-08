Mathe für Führungskräfte „Ohne logisches Denken kann kein Chef führen“

Ein Erststudium ist eine weitere Bedingung für die Teilnahme. Im Bewerbungsverfahren wird streng aussortiert. Bei etwa 500 Bewerbungen jedes Jahr erfüllen 150 die formellen Kriterien. Aus diesem Pool werden in zwei Interviewrunden die 50 bis 60 besten Bewerber für die Teilnahme am Programm ausgewählt. Noch vor Beginn des Programms muss jeder angehende Student einen Onlinekurs für mathematische und statistische Grundlagen absolvieren. Wer durchfällt, muss wiederholen. Durchgefallen ist am Ende laut dem Direktor bislang noch niemand. „Viele Teilnehmer bringen bereits solide quantitative Fähigkeiten aus dem Erststudium oder ihrem Berufsalltag mit“, sagt Weigand. Die Grundlagen von Algebra, Geometrie und Optimierungsverfahren seien Voraussetzung für die Spitze. Zu den Vorkenntnissen bekommen die Studenten in den verschiedenen Programmkursen anwendungsorientierte Vertiefungen in den quantitativen Methoden. Mathematische Optimierungsverfahren helfen zum Beispiel die beste räumliche Verteilung von Vertriebs- oder Lagerstandorten zu bestimmen. Jürgen Weigand selbst unterrichtet Economics.