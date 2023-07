Maut-Affäre Ein politisches Signal, das in der Sache wenig bringt

von Jan Lutz 31. Juli 2023

Der Mann, der lieber über Chancen als über Sünden reden wollte: Andreas Scheuer, ehemaliger Bundesverkehrsminister Bild: imago images Bild:

Verkehrsminister Volker Wissing will seinen Vorgänger in Haftung nehmen – für den Millionenschaden der gescheiterten Pkw-Maut. Ob das was bringt? Sehr fraglich. Auch weil Andreas Scheuer weder Beamter, noch Manager ist.