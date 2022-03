Milliardenmarkt Medikamente Douglas will sich von der Parfümeriekette zur Apotheke wandeln

Der Vorstoß in den Gesundheitsmarkt dürfte auch ein Signal an potenzielle Investoren sein. Der Finanzinvestor und Douglas-Mehrheitseigner CVC hatte in der Vergangenheit bereits Möglichkeiten für eine Rückkehr der Parfümeriekette an die Börse ausgelotet. Die Kette hatte sich mit dem ehemaligen Hugo-Boss-Manager Mark Langer zudem einen Kapitalmarktexperten als Finanzchef an Bord geholt. Müller selbst hält sich zu möglichen Plänen für einen Börsengang bedeckt. Für die Managerin wäre es aber wohl der nächste große Schritt in ihrer Karriere.