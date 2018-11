Ministerium bestätigt Kündigungsschutz für Top-Banker soll bald gelockert werden

Geplant ist nun, dass bei Top-Verdienern der Branche der Antrag des Arbeitgebers auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses keiner Begründung mehr bedarf. Laut „FAZ“ wird in einem neu in das Kreditwesengesetz eingefügten Paragrafen bestimmt, dass in diese Gruppe Angestellte fallen, „deren jährliche fixe Vergütung das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung überschreitet“. Das entspricht derzeit 234.000 Euro im Westen und 208.000 Euro im Osten Deutschland. Die Zahl der voraussichtlich Betroffenen schätzt das Finanzministerium demnach auf bis zu 5000. Zudem sollen britische Banken und Versicherungen auch mehr Zeit bekommen, sich auf den Brexit einzustellen. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin soll ihnen Übergangsregelungen bis Ende 2020 einräumen können.