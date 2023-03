MINT-Berufe und Gender Pay Gap Gleiche Bezahlung? Fragen Sie doch mal Frau Knauer!

Das hat „Tech Ambassador“ Frederike Fritzsche selbst erlebt. Sie fing vor siebeneinhalb Jahren im Business Development von Otto an, bevor sie sich entschloss, in die IT-Abteilung zu wechseln. Für so einen Schritt braucht es nicht zwingend tiefe Programmierkenntnisse. Ein Quereinstieg im Softwarebereich ist dank Weiterbildungen und Bootcamps ohne Studium möglich. Bei Otto seien viele neue Rollen an Schnittstellen zwischen IT und den Fachbereichen entstanden, erzählt Fritzsche, die inzwischen hauptamtlich Unternehmensinfluencerin ist. Sie leitet das Programm „DevelopHER“, das Frauen und Kindern Einblicke in die IT gibt – und ihnen Otto als potenziellen Arbeitgeber schmackhaft machen soll.



