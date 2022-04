Misstrauen, Druck und Kontrolle Mit seinem Führungsstil bedroht Elon Musk Twitters Firmenkultur

Gut möglich, dass der reichste Mann der Welt diesem Bild der eingeschworenen Herde bei Twitter schon bald erste Risse verleiht. Oder es gleich schreddert. Seit Montagabend deutscher Zeit ist klar: Elon Musk übernimmt Twitter für 44 Milliarden Dollar. Und es ist klar: Musk kommt nicht zum Spaß. Nicht nur, um die ach so nervigen Spambots zu besiegen, wie Musk es in einem Tweet am 21. April ankündigte. Der Tesla-Chef will anpacken. Das zeigen schon eingereichte Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC. In einem Brief an Bret Taylor, Vorsitzenden des Verwaltungsrats Twitter, schreibt Musk demnach: Änderungen seien nötig. Er werde derjenige sein, der das „außergewöhnliche Potenzial“ von Twitter „freischalten“ werde. Auch in einer Sounddatei, dessen Skript die SEC veröffentlichte, zeigt sich, welche Skepsis und welch unbedingter Erfolgsdruck Musks Investment anhaftet. Er thematisiert dort bereits möglicherweise „fehlendes Vertrauen ins Management“.